Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo exige frenar persecución contra liderazgos sociales en Costa Rica

San José, 19 Ago (Elpaís.cr).- La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo lanzó este martes un llamado urgente al cese de las persecuciones y hostigamientos que, según denuncian, se vienen intensificando contra distintos liderazgos sociales en Costa Rica, en particular aquellos vinculados con la defensa de derechos humanos, ambientales, indígenas y laborales.

En un pronunciamiento público, la instancia expresó su “más profunda preocupación y rechazo” ante lo que considera un patrón creciente de ataques contra quienes ejercen la libertad de expresión y la participación ciudadana.

Casos señalados

La Mesa destacó tres situaciones específicas que ejemplifican la tendencia denunciada:

Destitución en la CCSS: La separación de Martha Rodríguez, representante del sector trabajador en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), promovida desde el Poder Ejecutivo. Para la Mesa, esta decisión vulnera la autonomía institucional y debilita los espacios democráticos de representación social.

Persecución contra ambientalistas digitales: Los activistas Juan Bautista Alfaro (@juanbacaminando) y Javier Adelfang , quienes han denunciado públicamente la crisis ambiental en Playa Panamá, enfrentan un embargo judicial interpuesto por una empresa hotelera en aparente represalia por sus publicaciones en defensa del ecosistema.

Violencia en territorios indígenas: El caso del líder indígena Pablo Sibar, de la comunidad Térraba Bröran en el Pacífico Sur, quien ha sido víctima de persecución debido a su defensa del derecho a la tierra. Su situación ha llegado incluso a conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Preocupación por el rumbo democrático

De acuerdo con la Mesa Nacional, estos hechos “no son aislados, sino parte de una tendencia de criminalización y hostigamiento contra ambientalistas, líderes indígenas, sindicalistas, feministas y otros actores sociales que fortalecen la democracia participativa”.

El comunicado advierte que Costa Rica, reconocida internacionalmente por su tradición en derechos humanos y democracia, corre el riesgo de ver debilitado su legado histórico si se consolida este tipo de prácticas.

“Estas acciones reiteradas y cada vez más comunes en nuestra sociedad socavan nuestro legado histórico y abren la puerta a un modelo de gobierno autoritario, contrario al diálogo social”, señala el pronunciamiento.

Exigencias y compromisos

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo exigió el cese inmediato de cualquier forma de persecución, intimidación y hostigamiento contra liderazgos sociales. Además, instó a las autoridades a retomar y fortalecer las vías del diálogo social y la democracia participativa.

Finalmente, la instancia reiteró su compromiso de seguir articulando esfuerzos entre sectores sociales y productivos en defensa de la democracia, la justicia social y el Estado Social de Derecho.

“¡Defender a quienes defienden es defender la democracia!”, concluye el manifiesto.