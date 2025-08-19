Parlamento Cívico Ambiental rechaza intento legislativo de reabrir minería metálica en Crucitas y advierte graves riesgos para el país

San José, 19 ago (Elpaís.cr).- El debate sobre la minería metálica a cielo abierto vuelve a encenderse en Costa Rica. Esta vez, con un nuevo texto sustitutivo del proyecto de ley 24.717, presentado por diputaciones de la Comisión de la Provincia de Alajuela en la Asamblea Legislativa. La iniciativa busca reabrir la posibilidad de explotación minera en Crucitas, San Carlos, bajo la figura de declaratoria de “interés público” y “conveniencia nacional”.

El Parlamento Cívico Ambiental, foro cívico que agrupa a 44 organizaciones de diversa naturaleza, reaccionó con firmeza y rechazó la propuesta legislativa al considerar que abre peligrosos portillos legales, traslada los costos ambientales al Estado y debilita las protecciones agrícolas y naturales que Costa Rica ha construido durante décadas.

“Estamos ante un retroceso en la política ambiental del país. El proyecto no solo representa una amenaza para Crucitas, sino que, con el argumento de interés público, podría extender la minería metálica a cielo abierto a otras regiones”, advirtió el foro en su pronunciamiento firmado por su presidente, el Dr. Bernardo Aguilar González.

Un frente diverso en defensa ambiental

El Parlamento Cívico Ambiental se ha consolidado como el espacio de articulación ambiental más amplio del país. Integrado por universidades públicas, ONGs, colectivos comunitarios, organizaciones de base espiritual, empresas con agendas sostenibles y movimientos de la sociedad civil, el foro funciona bajo el Programa de Foro Cívico de la Asamblea Legislativa.

Su misión principal es participar activamente en el análisis de propuestas legislativas con impacto ambiental, generar incidencia pública y canalizar iniciativas ciudadanas. En ese marco, ha seguido de cerca el debate minero que desde hace más de tres décadas divide a Costa Rica entre quienes ven la minería metálica como una oportunidad de inversión y quienes la consideran un atentado contra la biodiversidad y los recursos hídricos.

El caso Crucitas: un conflicto que nunca se cierra

La finca conocida como “Las Crucitas”, ubicada en Cutris de San Carlos, ha sido centro de controversias desde los años noventa, cuando la empresa canadiense Infinito Gold obtuvo concesiones para la explotación de oro a cielo abierto.

En 2010, tras años de protestas ciudadanas, resoluciones judiciales y fuertes cuestionamientos ambientales, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia anuló la concesión minera otorgada en 2008 durante la administración de Óscar Arias Sánchez. El fallo declaró ilegal el decreto que había declarado de “interés público y conveniencia nacional” el proyecto Crucitas.

Lejos de cerrarse, el conflicto dio paso a un nuevo problema: la minería ilegal. Cientos de personas, conocidas como coligalleros, ingresaron a la zona para extraer oro de forma artesanal y en condiciones de alta precariedad ambiental y social. El daño al bosque, a los suelos y a las fuentes hídricas se intensificó, mientras el Estado costarricense se vio incapaz de controlar completamente la situación.

En 2019, la Sala Constitucional ordenó al Estado diseñar e implementar un plan integral para combatir la minería ilegal y remediar los daños ambientales, pero hasta hoy esa obligación sigue sin cumplirse a cabalidad.

Preocupaciones del Parlamento Cívico Ambiental

En su análisis, el foro ambientalista identificó varios puntos críticos del texto sustitutivo que actualmente estudia la Comisión de la Provincia de Alajuela:

Portillos legales peligrosos

La introducción de una declaratoria de “interés público” y “conveniencia nacional” a la minería metálica a cielo abierto, en palabras del Parlamento, abriría la posibilidad de extender proyectos de este tipo a otras regiones más allá de Crucitas. Este cambio en la ley podría debilitar la moratoria que ha caracterizado a Costa Rica desde hace más de una década. Traslado de costos al Estado

El proyecto plantea que el cierre técnico y la remediación ambiental recaigan sobre el erario público, eximiendo de responsabilidades a las empresas concesionarias. Según el foro, esto significa socializar las pérdidas ambientales y económicas, mientras se privatizan las ganancias. Debilitamiento de la protección agrícola y ambiental

Crucitas se ubica en una región de alta productividad agrícola, con suelos fértiles y recursos hídricos que benefician no solo a San Carlos, sino a todo el país. El proyecto elimina requisitos claves para garantizar la protección de esos suelos y ecosistemas, lo cual representa una amenaza directa a la seguridad alimentaria. Riesgo para el patrimonio natural del país

Los ecosistemas de Cutris cumplen funciones de regulación climática, protección de cuencas y provisión de servicios ambientales que benefician a toda la nación. Considerar el tema como un asunto meramente local, argumenta el Parlamento, desconoce la dimensión nacional de este patrimonio.

El problema pendiente de la minería ilegal

Otro de los puntos destacados en el comunicado es la ausencia de medidas reales para enfrentar la minería ilegal en Crucitas.

“El país no necesita portillos que legalicen la minería metálica, sino un plan integral de contención y remediación ambiental, como ya lo ordenó la Sala Constitucional y que el Estado no ha implementado”, recalcó el Parlamento.

Organizaciones ambientales han denunciado que la minería ilegal en Crucitas continúa generando deforestación, contaminación con mercurio y afectación de ríos. La zona se ha convertido en un foco de riesgo social y ambiental, donde confluyen redes de contrabando, explotación laboral y daños irreparables al bosque.

Debate político en la Asamblea Legislativa

La discusión sobre el futuro de Crucitas ha resurgido en la Comisión de la Provincia de Alajuela, integrada por diputaciones de varias fracciones legislativas. El proyecto 24.717 busca “dar una salida legal” a la problemática, bajo el argumento de que la minería a cielo abierto permitiría controlar la actividad y generar recursos económicos para la zona norte.

Quienes defienden la iniciativa sostienen que mantener la prohibición ha sido ineficaz y que, mientras tanto, el Estado pierde recursos fiscales mientras los coligalleros y redes ilegales explotan el oro sin control.

Sin embargo, para el Parlamento Cívico Ambiental y numerosas organizaciones de la sociedad civil, la solución no puede ser abrir de nuevo la puerta a una actividad que fue cerrada precisamente por sus daños ambientales. En su criterio, el camino pasa por reforzar la institucionalidad, implementar el plan integral ordenado por la Sala Constitucional y apostar por modelos de desarrollo sostenibles para la región.

Costa Rica y su imagen internacional

El debate no se limita al ámbito local. Costa Rica ha proyectado durante décadas una imagen internacional de país comprometido con la sostenibilidad y la protección de su biodiversidad. La moratoria a la minería metálica a cielo abierto, vigente desde 2010, es parte de ese perfil verde que se ha convertido en marca país.

Reabrir la minería, aunque sea de manera localizada en Crucitas, podría afectar esa reputación internacional y enviar señales contradictorias en momentos en que el país participa en foros globales sobre cambio climático, biodiversidad y financiamiento verde.

“Costa Rica no puede darse el lujo de sacrificar su patrimonio natural a cambio de ingresos cortoplacistas. Lo que está en juego es el modelo de desarrollo que hemos construido y defendido ante el mundo”, subrayó el Parlamento en su posicionamiento.

Un conflicto que trasciende lo ambiental

El caso Crucitas se ha convertido en un espejo de las tensiones que enfrenta Costa Rica entre la necesidad de generar oportunidades económicas en territorios rurales y el compromiso de proteger su riqueza natural.

De un lado, están las comunidades que demandan empleo y desarrollo en zonas históricamente marginadas. Del otro, las organizaciones ambientales, académicas y sectores ciudadanos que defienden un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y la economía verde.

El Parlamento Cívico Ambiental plantea que la discusión no debe limitarse a la minería, sino que debe abrirse un debate nacional sobre cómo diversificar las economías locales, cómo atraer inversión verde y cómo cumplir con los compromisos internacionales del país en materia ambiental.

El llamado final

El foro ambiental cerró su comunicado con un llamado a la ciudadanía para mantenerse vigilante ante los intentos de retroceso en materia ambiental.

“El futuro de los recursos naturales no puede negociarse en función de intereses particulares ni de presiones coyunturales; se trata de un patrimonio común que debemos resguardar”, afirmó el Dr. Bernardo Aguilar.

Mientras tanto, el proyecto sigue su curso en la Asamblea Legislativa, en medio de un clima político polarizado y con la presión de comunidades del norte que claman soluciones para la problemática de Crucitas.

El desenlace legislativo aún es incierto, pero lo que sí está claro es que la discusión sobre Crucitas vuelve a poner a prueba la coherencia de Costa Rica entre su discurso ambiental y sus decisiones políticas.