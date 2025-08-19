Presidenta de México niega acuerdo con la DEA sobre operación antidrogas

México, 19 ago (Xinhua) — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó hoy martes que su Gobierno haya acordado con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos la puesta en marcha de alguna operación conjunta contra los cárteles de la droga, y reiteró que ninguna acción de ese tipo será validada sin coordinación formal entre ambos países.

«No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad (mexicanas) con la DEA», afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

La agencia estadounidense anunció la víspera el «Proyecto Portero», una iniciativa para reforzar la colaboración con México en el combate a los cárteles, enfocada en desmantelar los «guardianes», quienes controlan corredores clave de contrabando de drogas, armas y dinero en la frontera común.

Al respecto, Sheinbaum reiteró que «es importante aclarar esto, porque cualquier comunicación conjunta se hace de manera conjunta. Nosotros no validamos algo que se emita, por parte de una institución del Gobierno de Estados Unidos, que no se haya preguntado al Gobierno de México».

«Lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría (ministerio) de Seguridad y Protección Ciudadana que estaba llevando un taller en Texas, es todo lo que hay, no hay nada más», insistió.

La mandataria agregó que «en materia de seguridad, lo único que hay con el gobierno de Estados Unidos, es un acuerdo que lleva varios meses trabajándose» y coordina la cancillería mexicana.

«Está por firmarse este acuerdo que se basa fundamentalmente en la soberanía; la confianza mutua; el respeto territorial, es decir, que cada quien opera en su territorio, y la coordinación sin subordinación. Esos son los cuatro principios», explicó Sheinbaum.

La presidenta señaló que «evidentemente, hay comunicación del Comando Norte con Marina y con Defensa; hay comunicación con algunas de las agencias de manera formal, con Seguridad Pública, con Defensa, con Marina, con Guardia Nacional, pero no hay ningún acuerdo para una operación en particular que se haya acordado recientemente con la DEA».