Rusia ataca una refinería de petróleo de las Fuerzas Armadas de Ucrania

Moscú, 19 Ago (Sputnik).- La pasada noche, los militares rusos lanzaron un ataque contra una refinería de petróleo que suministraba combustible a las agrupaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio de Donbass, informa el Ministerio de Defensa de Rusia.

La cartera precisó que el ataque fue perpetrado con armas de alta precisión de largo alcance, así como con drones de ataque. Todos los objetivos fueron alcanzados y destruidos, señala el comunicado.

Días antes, el organismo anunció la destrucción de un almacén de misiles tácticos operativos Sapsan que, según las estimaciones del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), tienen capacidad para alcanzar Moscú y Minsk.

«Aviación táctica operativa, aviones no tripulados de ataque, fuerzas de misiles y artillería de agrupaciones de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia han destruido el lugar de almacenamiento de los misiles tácticos operativos Sapsan y sus componentes», comunicó la cartera. Además, el ataque destruyó «depósitos de municiones y los aviones no tripulados de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas ucranianas y mercenarios extranjeros en 142 zonas». (Sputnik)