Rusia y Ucrania intercambian más cuerpos de soldados caídos, dice asesor del Kremlin

Moscú, 19 ago (Xinhua) — Rusia y Ucrania intercambiaron hoy martes más cuerpos de soldados caídos en cumplimiento del acuerdo de Estambul, dijo el asesor presidencial ruso Vladimir Medinsky.

Moscú entregó a Kiev más de 1.000 cuerpos de soldados caídos, mientras que Ucrania transfirió 19 cuerpos a Rusia, indicó Medinsky, también jefe negociador de Rusia en las conversaciones con la parte ucraniana.

Durante la segunda ronda de conversaciones el 2 de junio en Estambul, Rusia y Ucrania acordaron un intercambio «todos por todos» de los prisioneros gravemente enfermos y heridos y de soldados menores a 25 años, así como la transferencia de cadáveres de soldados caídos.

El 23 de julio, después de la pasada ronda de conversaciones directas ruso-ucranianas, Medinsky informó que Rusia devolvió los cuerpos de 7.000 soldados ucranianos caídos y que estaba dispuesta a entregar otros 3.000.