Trump descarta envío de tropas terrestres estadounidenses a Ucrania

Nueva York, 19 ago (Xinhua) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy martes que Estados Unidos ayudará a defender a Ucrania después de su guerra con Rusia, pero que no habrá tropas estadounidenses en el terreno.

«Tienen mi garantía», afirmó Trump en una entrevista con Fox News, un día después de encabezar una cumbre en la Casa Blanca con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y otros líderes europeos.

Trump indicó el lunes, durante reuniones en la Casa Blanca, que Estados Unidos se «involucraría» en las garantías de seguridad para Ucrania tras su guerra con Rusia, pero no dio más detalles. Añadió más claridad sobre el asunto en la entrevista matutina con «Fox & Friends».

«Cuando se trata de seguridad, están dispuestos a enviar gente al terreno», dijo Trump, en referencia a los países europeos.

«Estamos dispuestos a ayudarlos con cosas, en especial, probablemente… por aire, porque no hay nadie que tenga el tipo de cosas que tenemos nosotros».

«La cuestión de las garantías de seguridad para Ucrania, y la posible intervención estadounidense en ellas, ha demostrado ser un punto de fricción mientras Trump trabaja para mediar la paz entre Ucrania y Rusia», informó The Washington Post sobre el hecho.

«Los líderes europeos se han sentido alentados por el hecho de que Trump parezca abierto a un papel estadounidense en el mantenimiento de la paz en Ucrania, pero eso podría complicar las negociaciones con Rusia, que ha pasado años trabajando para contrarrestar el creciente apoyo militar a Ucrania por parte de sus aliados», señaló.

La Casa Blanca rara vez recibe a tantos dignatarios extranjeros al mismo tiempo como lo hizo el lunes, cuando Zelensky y los líderes europeos llegaron para discutir el conflicto entre Rusia y Ucrania con Trump.

Las reuniones del lunes en la Casa Blanca se centraron principalmente en las garantías de seguridad para Ucrania y una posible reunión trilateral entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Persisten los desacuerdos sobre algunas cuestiones clave, como si es necesario un alto el fuego antes de continuar las negociaciones.

Las conversaciones más recientes tuvieron lugar tres días después de que los presidentes de Estados Unidos y Rusia se reunieran en el estado estadounidense de Alaska, donde se reportaron avances, pero no se anunció ningún acuerdo.