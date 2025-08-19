Turismo brasileño alcanza crecimiento histórico en primer semestre de 2025

Río de Janeiro, 19 ago (Xinhua) — El turismo en Brasil registró un aumento sin precedentes durante el primer semestre de 2025, acompañado de niveles récord de inversión en promoción nacional e internacional, informó hoy martes el ministro de Turismo, Celso Sabino.

«Hemos dado un giro radical al turismo. El turismo nunca volverá a ser el mismo. Nunca invertimos tanto en promoción dentro y fuera del país como ahora, y nunca viajaron tantos brasileños dentro de Brasil ni recibimos tantos extranjeros como hoy», destacó Sabino durante el programa gubernamental «Bom día, ministro».

Según datos de la Encuesta Mensual de Servicios del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el sector turístico creció un 6,6 por ciento con relación al mismo período de 2024, impulsado principalmente por el aumento en la demanda en transporte aéreo, hospedajes y servicios gastronómicos.

Entre los estados que lideraron este dinamismo se encuentran Río de Janeiro (sureste), con un alza de 14,2 por ciento; Río Grande do Sul (sur), con 9,4 por ciento, y Bahía (noreste), con 9,3 por ciento.

El buen desempeño del sector también tuvo eco a nivel internacional. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, Brasil ingresó por primera vez en el listado de los 10 países con mayor expansión turística global, ocupando el segundo lugar entre enero y junio de este año.

Los números refuerzan la relevancia del sector para la economía. En los primeros cinco meses de 2025, el turismo generó unos 90.400 millones de reales (aproximadamente 16.000 millones de dólares), de acuerdo con la Federación de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo de Sao Paulo (FecomercioSP).

Además, en el mismo período, los visitantes internacionales dejaron 20.000 millones de reales (unos 3.540 millones de dólares), el mejor resultado histórico para el tramo enero-mayo.

El mercado laboral también se benefició. Entre enero y junio se crearon más de 114.000 empleos formales vinculados al turismo, un alza del 15,8 por ciento respecto al año pasado.

El ministro subrayó que la capacitación profesional es una prioridad estratégica para atender a la expansión de la actividad, por lo que señaló que «estamos ofreciendo decenas de miles de cursos en todo el país, con formación en idiomas, hotelería, agencias de viajes y servicios receptivos».

En materia de inclusión, Sabino anunció un beneficio del 15 por ciento de descuento en hospedajes para profesores de la red pública y privada, así como para mujeres que viajan solas, esta medida busca facilitar el acceso a experiencias turísticas y garantizar mayor seguridad.

Otro de los hitos destacados por Sabino fue el regreso del «Salón Nacional del Turismo», que se celebrará en Sao Paulo del 21 al 23 de agosto, tras 12 años de interrupción.