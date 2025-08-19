Uruguay asume presidencia del Consenso de Brasilia

Montevideo, 19 ago (Xinhua) — Uruguay asumió hoy martes la presidencia temporal del Consenso de Brasilia en una ceremonia en Montevideo, en el marco de la visita del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

Durante el encuentro, el canciller Mario Lubetkin recibió el mando semestral del mecanismo de integración de manos de la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld.

«América del Sur precisa de un espacio inclusivo y orgánico de diálogo, de consulta y de coordinación entre sus Estados. Ese espacio es, hoy, el Consenso de Brasilia», valoró Lubetkin en su discurso.

El funcionario adelantó que Uruguay propondrá abordar ejes temáticos de manera transversal como integración productiva, comercio, desarrollo social, seguridad alimentaria, educación, cooperación transfronteriza y migración.

Asimismo, dijo que se buscará profundizar la discusión sobre temas como el combate al crimen organizado transnacional, la energía, la gestión de desastres, la infraestructura y el transporte.

Por su parte, Sommerfeld reafirmó «el compromiso del Gobierno del Ecuador con la integración regional y con el Consenso de Brasilia como un mecanismo clave para la concertación suramericana».

«Seguiremos robusteciendo este mecanismo como un espacio apropiado para el diálogo político regular y sostenido, así como para la cooperación reforzada que conduzca a la integración regional y proyecte América del Sur en el escenario global», remarcó.

Más temprano, Noboa fue recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, en la Torre Ejecutiva, sede del Gobierno, ocasión en la que encabezaron la firma de acuerdos de cooperación en la órbita de los ministerios del Interior y de Defensa.

El Consenso de Brasilia, conformado por 12 países sudamericanos, es un mecanismo de concertación que busca fortalecer los lazos entre los países de América del Sur, promover la cooperación y proyectar la voz de la región en el mundo.