Venezuela asegura que señalamientos y amenazas de EEUU ponen en riesgo paz y estabilidad regionales

Caracas, 19 ago (Xinhua) — El Gobierno de Venezuela aseguró hoy martes que los señalamientos y amenazas de Estados Unidos contra la nación sudamericana afectan la paz y la estabilidad de la región.

«Estas amenazas no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región, incluyendo la Zona de Paz declarada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), espacio que promueve la soberanía y cooperación entre los pueblos latinoamericanos», señaló el Gobierno venezolano en un comunicado.

Asimismo, Caracas afirmó que las difamaciones que vinculan al presidente Nicolás Maduro con el narcotráfico revelan la falta de credibilidad de Washington y el fracaso de sus políticas, y enfatizó que pese a las acusaciones el país suramericano «avanza con firmeza en paz y soberanía».

También, destacó su lucha contra el crimen organizado, desmantelamiento de redes, campamentos, capturas, «demostrando que la verdadera eficacia contra el crimen se logra respetando la independencia de los pueblos».