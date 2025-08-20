Al menos un 5% de brasileños teme una guerra con EEUU, revela sondeo

Sao Paulo, 20 ago (Xinhua) — Al menos, un 5 por ciento de los brasileños siente temor de que Brasil pueda entrar en una guerra con Estados Unidos, en medio de las tensiones económicas y diplomáticas entre ambos países, reveló hoy miércoles un sondeo de la consultora Quaest.

«La disputa arancelaria entre Brasil y Estados Unidos hizo florecer algo inédito en una porción de la población, el miedo de que el país entre en guerra llegó a 5 por ciento en agosto», explicó el director de Quaest, Felipe Nunes, a la prensa local.

La primera vez que este tipo de preocupación apareció en la serie histórica de la encuesta, que inició en agosto del 2023, fue en mayo y junio pasados, cuando la preocupación era del 2 por ciento.

Tras meses de amenazas, a inicios de mes entró en vigor un arancel del 50 por ciento impuesto por Estados Unidos a productos brasileños, como medida de represalia por el juicio por golpismo que se le sigue al expresidente brasileño, Jair Bolsonaro (2019-2022), quien actualmente cumple prisión domiciliaria.

Ante esto, el 64 por ciento de los encuestados también consideró que las medidas estadounidenses encarecerán los alimentos en Brasil y el 51 por ciento opinó que su aplicación fue motivada por intereses políticos del presidente estadounidense, Donald Trump.

Asimismo, el 69 por ciento valoró que el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, defiende principalmente los intereses de su familia desde Estados Unidos, donde se radicó para hacer campaña a favor de dichas sanciones.

El 55 por ciento de los consultados juzgó que Jair Bolsonaro está actuando mal frente al arancel y el 46 por ciento consideró lo mismo respecto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según Quaest.

Por otro lado, el sondeo indicó que las principales preocupaciones de los brasileños se siguen centradas en los temas usuales, como la violencia urbana y la inseguridad ciudadana (26 por ciento), los problemas sociales (19 por ciento), la economía (17 por ciento), la corrupción (13 por ciento), la salud (10 por ciento) y la educación (6 por ciento).