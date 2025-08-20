ALBA rechaza despliegue militar de EEUU en el Caribe y exige el cese de cualquier amenaza

Caracas, 21 ago (Sputnik).- Los países miembros de la de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP) rechazaron el miércoles el despliegue militar de EEUU en el Caribe por considerar que dicha acción pone en riesgo toda la seguridad de la región y exigieron el cese «inmediato» de cualquier amenaza.

«Rechazamos de manera categórica las órdenes del Gobierno de los Estados Unidos de desplegar fuerzas militares bajo pretextos falsos, con la clara intención de imponer políticas ilegales, injerencistas y contrarias al orden constitucional de los Estados de América Latina y el Caribe», puntualizó la declaración final del bloque el marco de la XIII Cumbre Extraordinaria de jefes de Estado y ministros del bloque.

El encuentro, que se llevó a cabo a través de una videoconferencia virtual convocada por Caracas, se da un día después que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informara que el presidente Donald Trump está dispuesto a usar «todos los elementos del poder» para impedir que «las drogas inunden» EEUU, y confirmó el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

Al respecto, el bloque manifestó su «absoluto» respaldo al presidente Nicolás Maduro, tras asegurar que el mandatario «enfrenta nuevamente una nefasta ofensiva de persecución política y judicial promovida desde los EEUU».

«Denunciamos que las acusaciones infundadas, mitómanas y carentes de sustento legal y utilizadas como instrumentos de hostigamiento mediático y diplomático forman parte de la estrategia de judicialización de la política que pretende deslegitimar gobiernos soberanos y abrir el camino a intervención extranjera», indicó el bloque.

El documento, leído por el presidente Maduro, también puntualizó que «estas maniobras no sólo constituyen un ataque directo a la independencia de Venezuela, sino también una amenaza contra la estabilidad y la autodeterminación de todos los pueblos de América Latina y el Caribe».

Por ello, el bloque denunció que dicho despliegue militar de EEUU, «disfrazado de operaciones antidrogas», representa una amenaza a la paz, a la estabilidad de la región y constituye una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

«Exigimos el cese inmediato de cualquier amenaza o acción militar que vulnere la integridad territorial y la independencia política de los Estados de América Latina y el Caribe, así como el respeto irrestricto al marco jurídico internacional y a los mecanismos multilaterales de solución pacífica de controversia», enfatizó el texto.

El martes, Caracas señaló que Washington recurre a «difamaciones» y aseguró que los señalamientos de EEUU sobre los presuntos vínculos de Caracas con el narcotráfico evidencian el «fracaso» de sus políticas en la región.

El Gobierno de Maduro indicó, en tanto, que estas amenazas no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región, incluyendo la zona de paz declarada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

La fiscal general de EEUU, Pamela Bondi, anunció el 7 de agosto una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro, a quien acusó de usar organizaciones criminales para introducir drogas letales y violencia en la nación norteamericana.

El Gobierno de EEUU ya había ofrecido anteriormente una recompensa de 25 millones de dólares para el arresto de Maduro. (Sputnik)