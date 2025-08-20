Armadas china y rusa concluyen patrulla conjunta

Beijing, 20 ago (Xinhua) — Las flotas navales china y rusa concluyeron hoy miércoles por la mañana un patrullaje conjunto de 15 días tras separarse en una zona marítima del Pacífico occidental.

Durante el ejercicio, las dos partes se alternaron o compartieron el mando, trabajando en estrecha coordinación y cooperación para llevar a cabo ejercicios como búsqueda y rescate conjuntos, reabastecimiento conjunto, escolta conjunta y defensa aérea conjunta.

La operación de patrulla se realizó después de un ejercicio conjunto de las dos Armadas en los espacios marítimo y aéreo cerca de Vladivostok, Rusia, que tuvo lugar del 1 al 5 de agosto.