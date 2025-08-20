Canciller chino se reúne con homólogo afgano para hablar de lazos bilaterales

Kabul, 20 ago (Xinhua) — El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, se reunió hoy miércoles con su homólogo afgano, Amir Khan Muttaqi.

Wang, también es miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, indicó que como país vecino y socio, China felicita a Afganistán por los nuevos logros que ha alcanzado en desarrollo nacional.

China persigue una política de amistad hacia todo el pueblo afgano, y entre los grandes países y entre los países vecinos siempre ha estado a la vanguardia en el desarrollo de las relaciones con Afganistán, aseveró Wang.

China seguirá apoyando al Gobierno afgano en la gobernanza firme, en el enfoque en el desarrollo, en la lucha decidida contra el terrorismo, en la promoción de la buena vecindad y la amistad, y en el logro de la estabilidad duradera, indicó.

Se espera que Afganistán siga haciendo todo lo posible para combatir al Movimiento Islámico del Turkestán Oriental, con el fin de eliminar obstáculos e inyectar ímpetu al mayor desarrollo de las relaciones bilaterales, expresó Wang.

Añadió que China está dispuesta a colaborar con Afganistán para fomentar la amistad, profundizar la confianza política mutua y reforzar la cooperación en materia de economía, comercio, agricultura, reducción de la pobreza, conservación del agua, conectividad e intercambios entre personas.

Por su parte, Muttaqi expresó gratitud a China por su valioso apoyo a Afganistán en su oposición a la injerencia externa y elogió la importante contribución de China a la salvaguardia de la paz y el desarrollo regionales.

La amistad con China es la piedra angular de la política exterior de Afganistán, afirmó Muttaqi, y señaló que Afganistán concede gran importancia a las preocupaciones de seguridad de China y nunca permitirá que nadie ni ninguna fuerza utilice el territorio afgano para llevar a cabo actividades perjudiciales para China.

Afganistán está dispuesto a fortalecer la cooperación con China en seguridad y lucha contra el terrorismo para salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad duraderas en la región, añadió Muttaqi.