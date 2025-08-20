Canciller chino se reúne con ministro del Interior de Afganistán

Kabul, 21 ago (Xinhua) — El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió el miércoles en Kabul con el ministro del Interior de Afganistán, Sirajuddin Haqqani.

Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, dijo que China siempre ha seguido una política de amistad hacia Afganistán, ha estado a favor de la igualdad entre todos los países y se ha apegado al principio de la no intervención en los asuntos internos de otros.

También enfatizó que China respeta la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Afganistán, así como el camino de desarrollo elegido por el pueblo afgano, sus singulares condiciones nacionales y tradiciones religiosas, y agregó que en la búsqueda del desarrollo y la revitalización por parte de Afganistán, China es un socio confiable y un amigo de Afganistán.

China apoya la política de Afganistán de dar prioridad al desarrollo económico y está dispuesta a contribuir a su desarrollo y revitalización, dijo Wang.

También indicó que China seguirá oponiéndose a las presiones poco racionales sobre Afganistán y al congelamiento de sus activos, y que apoya la pronta reanudación de los patrullajes en zonas fronterizas, y exhortó a Afganistán a tomar medidas firmes en contra el Movimiento Islámico de Turkestán Oriental u otros grupos terroristas internacionales con el fin de salvaguardar la cooperación China-Afganistán.

Haqqani expresó su agradecimiento por el apoyo de tanto tiempo de China para el desarrollo afgano y el nivel de vida del pueblo de Afganistán, así como su apoyo para la integración de Afganistán a la comunidad internacional.

También dijo que Afganistán está listo para impulsar la amistad con China y para ampliar aún más la cooperación en diferentes ámbitos, y enfatizó que Afganistán concede una gran importancia a las inquietudes de seguridad de China, y Afganistán nunca permitirá a nadie usar su territorio para socavar la seguridad de China.