Casa Presidencial permite acción política del chavismo en acto oficial

San José, 20 Ago (Elpaís.cr).– La inauguración de un nuevo Ebais en El Llano de Desamparados se convirtió en una plataforma política, luego de que el dirigente cooperativista Freddy González Rojas, actual encargado de logística de la campaña presidencial del Partido Pueblo Soberano, hiciera un llamado público a la continuidad del gobierno de Rodrigo Chaves en un acto organizado y transmitido por Casa Presidencial.

Durante la actividad oficial, convocada para anunciar la apertura de la clínica administrada por Coopesalud R.L. con recursos del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) y la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, González fue presentado como presidente honorario del movimiento cooperativo.

Desde la tarima, se dirigió el martes a los asistentes con un mensaje cargado de contenido político-electoral.

“Este país se merece la continuidad de este Gobierno y pido un aplauso para el señor presidente y su gabinete en esta mañana”, expresó González, antes de añadir: “Nada de neutralidad. Salgan a votar y garanticemos que tengamos la continuidad de este Gobierno que ha hecho grande a Costa Rica”.

Discurso con sello electoral

El cooperativista sostuvo que el actual Gobierno “es liberal en lo económico pero conservador en lo social”, y afirmó que “somos sin duda aliados de este Gobierno, que no quede la menor duda”. En su intervención también agradeció a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) e instó a los presentes a brindar un aplauso de pie a su junta directiva.

Tras concluir su discurso, González se acercó al presidente Rodrigo Chaves, quien lo abrazó. Acto seguido, el mandatario declaró: “Y no, no es beligerancia política, es beligerancia contra la pasividad, contra el cambalache, contra la corrupción, que permitieron que gusanos barrenadores tomaran la Fiscalía, la Contraloría y partes de la Caja”.

No obstante, esta no es la primera vez que González convierte un acto institucional en un escenario político. En abril pasado protagonizó un episodio similar durante la inauguración del Hospital Cooperativo San Carlos Borromeo, en Ciudad Quesada.

Vínculos con el chavismo y la campaña

González, expresidente del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), es actualmente jefe de Operaciones y Logística del comando de campaña del Partido Pueblo Soberano, la agrupación política que representa al chavismo en Costa Rica y cuya candidata presidencial es Laura Fernández. La designación fue anunciada en julio pasado durante un acto partidario realizado en el Hotel Delta Marriot Aurola.

El cooperativista también tuvo un rol activo en la marcha contra el fiscal general Carlo Díaz del pasado 18 de marzo, en la que participaron sectores afines al Gobierno.

Antecedentes y cuestionamientos

El dirigente cooperativo ha enfrentado cuestionamientos legales. En 2018, la Contraloría General de la República (CGR) lo inhabilitó para ejercer cargos públicos tras un procedimiento administrativo por su gestión como directivo del Infocoop. Si bien en 2021 el Contencioso Administrativo anuló la sanción, en diciembre de 2024 la Sala I le devolvió la razón a la CGR, por lo que González debe cumplir con el periodo de inhabilitación restante.

Además, González se reunió con la entonces ministra de Planificación, Laura Fernández, en julio de 2024, en fechas cercanas a la adjudicación de 138 Ebais a cooperativas por parte de la CCSS, pese a que la operación implicaba un sobreprecio.

El caso es investigado en los tribunales bajo el nombre Caso Barrenador, que derivó en la suspensión temporal de la expresidenta ejecutiva Marta Esquivel y otros directivos de la institución.

Presidencia bajo la lupa

El episodio en Desamparados reabre el debate sobre el uso de recursos y actos oficiales para promover mensajes políticos. Que González —figura vinculada directamente al comando de campaña del chavismo— utilizara una actividad organizada y transmitida por Casa Presidencial para llamar a respaldar la continuidad del actual Gobierno, coloca nuevamente a la administración Chaves bajo la lupa en materia de neutralidad política.