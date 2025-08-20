Chaves acusa a la Corte Suprema de buscar un “golpe de Estado judicial”

San José, 20 Ago (Elpaís.cr).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, lanzó este miércoles una dura acusación contra la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general, Carlo Díaz, a quienes señaló de impulsar un “golpe de Estado judicial” mediante el intento de retirarle la inmunidad presidencial para someterlo a juicio por un presunto caso de corrupción.

En conferencia de prensa en Casa Presidencial, el mandatario calificó de “corrupción intelectual, moral y jurídica” la decisión de 16 magistrados de la Corte Plena de avalar, el pasado 28 de julio, la solicitud de la Fiscalía General para trasladar a la Asamblea Legislativa una causa penal en su contra y en contra del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.

“Demostraré que el absurdo de Carlo Díaz y su fiscalía, y de los 16 magistrados que en un acto de corrupción intelectual enviaron esto a la Asamblea, obedece únicamente a un deseo de algunos de dar un golpe de Estado judicial”, afirmó Chaves.

Una cita histórica en la Asamblea

El gobernante confirmó que el próximo viernes 22 de agosto comparecerá ante la comisión legislativa que investiga el caso y que deberá recomendar al plenario si se le retira o no la inmunidad para enfrentar un juicio.

“Será la primera vez en la historia de Costa Rica que los diputados tendrán que decidir si le quitan la inmunidad a un presidente en ejercicio”, subrayó Chaves, al tiempo que insistió en que acudirá personalmente a la audiencia: “Podría esconderme detrás de mi abogado, pero voy a dar la cara. No me voy a arrugar ni a esconder”.

La comparecencia del mandatario será a las 8:00 a.m. (14:00 GMT) en el Congreso. Paralelamente, la comisión especial exigió este miércoles al Poder Judicial y al Ministerio Público entregar en un plazo máximo de 24 horas documentación clave sobre el proceso.

Entre los archivos solicitados están la declaración del empresario audiovisual Christian Bulgarelli ante la Fiscalía y un informe elaborado por el magistrado suplente Manuel Mena Artavia.

El origen de las acusaciones

La causa penal surgió, según el fiscal general Carlo Díaz, de un presunto desvío de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Estos recursos, destinados a financiar una campaña institucional de comunicación de la Presidencia, habrían sido utilizados para beneficiar al exasesor presidencial Federico Cruz Saravanja, conocido como Choreco, cercano a Chaves.

El empresario Bulgarelli, testigo principal en el caso, declaró inicialmente ante la Asamblea que no existió presión para desviar los fondos, pero luego modificó su versión en el marco de la investigación fiscal, lo que el presidente calificó como un “cambio mágico” de testimonio.

Fractura entre poderes

Chaves atribuyó la confrontación actual con la Corte a diferencias surgidas desde el inicio de su mandato, cuando —según relató— criticó directamente a los magistrados por la supuesta ineficiencia en su labor.

“Les causó pánico que alguien con las posibilidades de difusión de un presidente los desenmascarara. Ellos se creían dioses intocables, más allá del bien y del mal”, dijo.

El proceso ha escalado al punto de colocar al país ante un escenario inédito: que el Congreso decida si un presidente en funciones pierde su fuero constitucional para ser procesado por la vía penal.

Expectativa nacional

La comisión legislativa está conformada por los diputados Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN); Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA); y Daniel Vargas, del oficialista Progreso Social Democrático (PSD). Su informe será la base para que el plenario legislativo resuelva si recomienda levantar el fuero presidencial y el del ministro Rodríguez.

El delito señalado por la Fiscalía es el de concusión, contemplado en el artículo 355 del Código Penal, con sanciones de entre dos y ocho años de prisión.

Mientras tanto, la tensión política aumenta y la ciudadanía se mantiene expectante. “Estamos frente a un momento que marcará el rumbo de la patria”, advirtió el presidente, en lo que ya se perfila como la mayor crisis institucional de los últimos años.