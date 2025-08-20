China exhibirá armamento de nueva generación en desfile militar del Día de la Victoria

Beijing, 20 ago (Xinhua) — China presentará una serie de armamentos de nueva generación durante el próximo desfile militar del Día de la Victoria en Beijing, incluyendo tanques y aviones de cuarta generación, equipos de inteligencia no tripulados y equipos anti no tripulados, y misiles avanzados, incluidos aquellos hipersónicos, informó hoy miércoles un oficial.

Todos los armamentos que se pondrán en exposición son de fabricación nacional y está en servicio activo, afirmó Wu Zeke, un alto oficial del Departamento de Estado Mayor Conjunto de la Comisión Militar Central, en una conferencia de prensa.

Wu agregó que estos armamentos se componen principalmente de equipos de cuarta generación de nuevo tipo, como tanques, aviones a bordo de barcos y aviones de combate. Organizadas de acuerdo con módulos de combate, estas formaciones destacan las capacidades operativas basadas en sistemas del ejército chino.

También se exhibirán una serie de equipos no tripulados inteligentes y anti equipos no tripulados terrestres, marítimos y aéreos, así como fuerzas de combate ciberelectrónicas, como drones de nuevo tipo, armas de energía dirigida y sistemas de interferencia electrónica, de acuerdo con Wu.

Además, el desfile contará con otros tipos de equipos avanzados, como equipos antimisiles hipersónicos y de defensa aérea y misiles estratégicos, que demostrarán la poderosa capacidad de disuasión estratégica de China, según la misma fuente.

Con un alto nivel de informatización e inteligencia, las armas y el equipo que se exhibirán demostrarán plenamente la gran capacidad de las fuerzas armadas chinas para adaptarse al desarrollo de la ciencia y la tecnología y la evolución de las formas de guerra, y para ganar guerras futuras, sostuvo Wu.