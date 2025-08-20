Comercio entre China y Organización de Cooperación de Shanghai marca récord histórico

Beijing, 20 ago (Xinhua) — El volumen comercial de China con los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) alcanzó un máximo histórico en los primeros siete meses de este año, según datos publicados hoy miércoles por la Administración General de Aduanas.

De enero a julio, el total de importaciones y exportaciones de China con otros miembros de la OCS alcanzó los 2,11 billones de yuanes (alrededor de 295.580 millones de dólares), lo que representa un aumento interanual del 3 por ciento, de acuerdo con la misma fuente.

De forma notable, el comercio de China con los miembros de la OCS se disparó un 8,5 por ciento en julio, hasta alcanzar los 326.050 millones de yuanes, marcando el valor mensual más alto y la tasa de crecimiento más elevada hasta el momento en lo que va de año.

El comercio agrícola es uno de los puntos destacados. Las exportaciones de maquinaria agrícola y formulaciones de pesticidas de China a los socios de la OCS aumentaron un 47,8 y un 30,3 por ciento, respectivamente, mientras que sus importaciones en este rubro crecieron un 6,2 por ciento durante el período de siete meses.

Desde su fundación en 2001, la OCS ha expandido y profundizado constantemente la cooperación en todos los sectores, llevando al comercio intrarregional a alcanzar sucesivos récords históricos.

En 2024, el comercio de China con otros miembros de la OCS alcanzó los 3,65 billones de yuanes, 36,3 veces el nivel registrado cuando se estableció la organización, según datos de la entidad.