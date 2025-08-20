Comunidad Palestina en Chile celebra 105 aniversario de Palestino, emblemático club de fútbol

Santiago, 20 ago (Xinhua) — La Comunidad Palestina de Chile celebró hoy miércoles el aniversario 105 de Club Deportivo Palestino, uno de los equipos de fútbol más emblemáticos de la liga chilena y el primer club profesional de la diáspora árabe en América Latina.

En sus redes sociales, la Comunidad Palestina de Chile explicó que este equipo de fútbol «sigue siendo mucho más que fútbol: es historia, resistencia y pertenencia. Porque en la cancha, Palestino representa todo un pueblo».

«Mientras algunos intentan negar la existencia de Palestina, en Chile ya había una comunidad organizada que levantó un club con los colores y la identidad palestina», profundizó la organización social.

Puntualizaron que el equipo de fútbol fue fundando el 20 de agosto de 1920 en Osorno, a unos 920 kilómetros al sur de la capital, por jóvenes de la comunidad palestina en Chile y se convirtió en el primer club profesional vinculado directamente con la diáspora árabe en América Latina.

El verde, rojo, blanco y negro, sus colores, representan la bandera palestina, indicaron, y entre sus hitos deportivos resaltan los campeonatos de Primera División de 1955 y 1978, los títulos de la Segunda División de 1952 y 1972 y las Copa Chile de 1975, 1977 y 2018.

En la actualidad, este equipo se ha transformado en un símbolo en el mundo contra los ataques de Israel contra la Ciudad de Gaza, que a dos años de la guerra más de 62.000 personas han muerto, según autoridades sanitarias de Gaza.