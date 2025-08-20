Conversaciones sobre seguridad de Ucrania sin Rusia conducirán a «callejón sin salida», dice canciller ruso

Moscú, 20 ago (Xinhua) — Discutir las garantías de seguridad para Ucrania sin la participación rusa conducirá a un «callejón sin salida», sostuvo hoy miércoles el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.

«No podemos estar de acuerdo con que ahora se proponga resolver las cuestiones de seguridad y la seguridad colectiva sin la Federación Rusa. Esto no funcionará», dijo Lavrov a los reporteros en Moscú, subrayando que Occidente, primordialmente Estados Unidos, entiende que «discutir seriamente las garantías de seguridad de Ucrania sin Rusia conducirá a un callejón sin salida».

El ministro ruso indicó que Rusia está a favor de que las garantías de seguridad de Europa sean «realmente confiables».

Respecto a la perspectiva de una posible reunión trilateral sobre Ucrania, Lavrov señaló que Rusia está dispuesta a sostener conversaciones en cualquier formato, pero que cualquier reunión de alto nivel debe ser cuidadosamente preparada para que no empeore la situación actual.

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió el lunes en la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y a líderes europeos, en una reunión que se centró en las garantías de seguridad para Ucrania y una posible reunión trilateral entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Posteriormente, Zelensky comentó que las garantías de seguridad para Kiev podrían estar finalizadas en los próximos 10 días y «probablemente ser ‘desempacadas’ por nuestros socios».