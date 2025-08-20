Descubren nueva especie de escarabajo en parque del sur de Perú

Lima, 20 ago (Xinhua) — Una nueva especie de escarabajo, denominada «Konradus trescrucensis», fue descubierta dentro del Parque Nacional del Manu, en la región peruana de Cusco (sur), informó hoy miércoles el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

El hallazgo, publicado en la revista científica «Arthropod Systematics & Phylogeny», forma parte de una investigación internacional que identificó cinco nuevas especies de escarabajos en los Andes tropicales, de las cuales cuatro están asociadas directamente al Manu.

Además de la «Konradus trescrucensis», se reportaron la «Konradus cuscensis», la «Yuracarus yunguensis» y la «Yuracarus cosnipatensis» en la zona de amortiguamiento del parque, precisó el Sernanp en un comunicado.

El estudio detalla que la «Konradus trescrucensis» alcanza entre 8,5 y 8,8 milímetros de longitud, y se caracteriza por «por su deslumbrante tonalidad metálica, que varía entre el púrpura y el verde violáceo».

Sus rasgos morfológicos evidencian una adaptación especial a los bosques nublados y a los ecosistemas húmedos de altura, lo que aporta pistas valiosas sobre la evolución de especies en ambientes extremos.

«Este avance refuerza el valor del Manu como epicentro de biodiversidad y laboratorio natural para la ciencia», destacó en el texto José Nieto, presidente ejecutivo del Sernanp.

La investigación estuvo liderada por Mariana Chani Posse, del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina).

También por Maryzender Rodríguez Melgarejo, de la Universidad Nacional de La Plata y del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), y José Ramírez Salamanca, de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia).

El estudio presentó igualmente un nuevo género, «Yuracarus», y actualizó la clasificación de otras especies, ampliando el conocimiento científico sobre los escarabajos de selva alta, un grupo poco estudiado.