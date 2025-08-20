Díaz-Canel sobre el despliegue militar de EE.UU.: «Lo promueve el Estado más narco del mundo»

La Habana, 20 Ago (Sputnik).- El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, criticó duramente este miércoles el despliegue militar que adelanta EE.UU. en la zona sur del mar Caribe, en las proximidades del mar territorial venezolano, al considerar que se trata de una conducta hipócrita por parte del país norteamericano, al que sindicó de ser «el Estado más narco del mundo».

«El citado despliegue de unidades militares hacia el sur del Caribe bajo el mando del Comando Sur, según se dice, involucra hasta 4.000 efectivos y se presenta como acto disuasorio bajo el falso y desproporcionado argumento de combatir a los cárteles del narcotráfico. Eso lo está diciendo y lo está promoviendo el Estado más narco que hay en el mundo, que son los EE.UU.», sostuvo el mandatario en una cumbre de emergencia convocada por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).