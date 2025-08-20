Directora de Inteligencia Nacional de EE. UU. reduce personal de su oficina

Washington, 20 ago (Xinhua) — Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, anunció el miércoles que su oficina «reducirá en más del 40 por ciento la estructura inflada» del personal, una medida que, señaló, ahorraría más de 700 millones de dólares al año.

«En los últimos 20 años, la ODNI (Oficina del Director de Inteligencia Nacional) se ha vuelto inflada e ineficiente, y la comunidad de inteligencia está plagada de abusos de poder, filtraciones no autorizadas de información clasificada y un uso politizado de la inteligencia como arma», señaló Gabbard en un comunicado.

La acción tiene como objetivo permitir a la oficina «centrarse en el cumplimiento de su rol crítico como centro de integración de inteligencia, guía estratégica y supervisión de la comunidad de inteligencia», según el comunicado.

La ODNI fue creada después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que expusieron fallas sistémicas en toda la comunidad de inteligencia. Su propósito era integrar la inteligencia y proporcionar supervisión sobre todos los elementos de la comunidad de inteligencia (actualmente 18) con el fin de garantizar que la información proporcionada al presidente y los formuladores de políticas sea oportuna, precisa y apolítica, señaló el comunicado.