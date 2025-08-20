El “shock Trump 2.0” y sus riesgos para la economía costarricense

San José, 20 Ago (Elpaís.cr).– El economista y expresidente del Banco Central de Costa Rica, Rodrigo Cubero Brealey, alertó sobre las profundas repercusiones que tendrá para la economía mundial y, en particular, para Costa Rica, lo que él denomina el “shock Trump 2.0”: una combinación de políticas nacionalistas, proteccionistas y aislacionistas impulsadas en la segunda administración de Donald Trump.

Cubero expuso su análisis en el marco del Programa de Capacitación y Actualización Profesional en Economía (Capec) de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica (UCR), un espacio académico que busca fortalecer la formación de profesionales en economía y disciplinas afines.

Un giro más fuerte hacia el proteccionismo

De acuerdo con Cubero, el gobierno estadounidense ha radicalizado su visión de la economía global, bajo la premisa de que el comercio internacional es una “estafa”.

Esto se traduce en un rechazo frontal a los déficits comerciales y a la producción de empresas estadounidenses fuera de su territorio, así como en un endurecimiento contra la migración y una redefinición de las alianzas estratégicas en el mundo.

“Es una pésima decisión de política económica desde el punto de vista de la eficiencia de la producción”, sentenció el economista, al referirse al movimiento MAGA (Make America Great Again).

El “shock Trump 2.0” también incluye la reducción de impuestos, recortes a la inversión social –como el cierre de la agencia de ayuda externa y los intentos de desmantelar el Departamento de Educación–, una política deliberada de debilitamiento del dólar para favorecer exportaciones, y un manejo fiscal expansivo que podría incrementar de manera considerable la deuda pública.

En materia ambiental, Cubero subrayó que la Casa Blanca impulsa la desregulación y el favorecimiento a la explotación de hidrocarburos, lo que no solo tiene implicaciones económicas, sino también de carácter geopolítico y climático.

Incertidumbre, inflación y menor crecimiento

El expresidente del Banco Central advirtió que la incertidumbre es el peor enemigo de la inversión, y que las decisiones actuales en Washington tendrán un impacto directo en inflación y crecimiento económico.

Entre los factores que ya generan preocupación, mencionó la manipulación de estadísticas oficiales tras el despido del líder del Instituto de Estadísticas de EE.UU., el clima de tensión social en las fronteras con un aumento en deportaciones, y la consecuente escasez de mano de obra migrante, que presionará los costos laborales e impulsará la inflación.

Aunque el efecto inflacionario del “shock Trump 2.0” todavía no se refleja plenamente, Cubero advirtió que es cuestión de tiempo. En paralelo, anticipó un aumento en las tasas de interés en Estados Unidos, lo que reducirá el margen de maniobra de países como Costa Rica para ajustar su Tasa de Política Monetaria.

“Estamos frente a un escalamiento sin precedentes de las barreras arancelarias: en promedio ya se ubican en un 18 %, el nivel más alto desde 1934. Antes de Trump eran de 0 %”, explicó.

Costa Rica en desventaja frente a México y Centroamérica

El impacto para Costa Rica es particularmente grave. Desde el pasado 7 de agosto, Estados Unidos fijó un arancel mínimo del 10 % para todas las importaciones, pero en el caso costarricense ese impuesto se elevó a 15%, debido al déficit comercial de Washington con San José.

Esto coloca a las exportaciones nacionales en una clara desventaja frente a otros países de la región y, sobre todo, frente a México, al que se le aplicó un arancel del 0 % en casi la mitad de su producción.

La dependencia costarricense de Estados Unidos hace que la medida sea especialmente preocupante: el 47 % de los bienes exportados y el 50 % de los servicios tienen como destino ese mercado, además de que el 70 % de la inversión extranjera directa proviene de ese país.

A lo anterior se suma una nueva amenaza: un proyecto de ley impulsado por los senadores Jim Justice (republicano, West Virginia) y Rubén Gallego (demócrata, Arizona), que busca repatriar los centros de llamadas. La propuesta plantea restringir beneficios e incentivos federales a las empresas estadounidenses que trasladen o mantengan esos servicios fuera del país.

“En tiempos normales, no le hubiéramos prestado mucha atención a una idea tan disparatada. Pero los tiempos han cambiado”, reflexionó Cubero, subrayando la vulnerabilidad de un sector que genera miles de empleos en Costa Rica.

Una coyuntura crítica para la economía nacional

Cubero concluyó que el escenario internacional plantea un verdadero “sismo económico” que golpeará con fuerza a países altamente dependientes de Estados Unidos, como Costa Rica. El encarecimiento de las exportaciones, la posible pérdida de inversiones en servicios y el alza en tasas de interés externas configuran un panorama desafiante.

El análisis fue presentado en el webinar “Coyuntura internacional y perspectivas para la economía costarricense”, organizado por Capec-UCR, que abordó tanto los riesgos externos como las variables internas que determinarán el rumbo económico nacional en los próximos meses.