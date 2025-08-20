Erdogan y Putin abordan conflicto de Ucrania en conversación telefónica

Ankara, 20 ago (Xinhua) — El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente ruso, Vladimir Putin, sostuvieron hoy miércoles una conversación telefónica para discutir los resultados de la reciente cumbre de Putin en Alaska con el presidente estadounidense, Donald Trump, así como las relaciones bilaterales, informó la presidencia turca.

Durante la conversación, Erdogan subrayó que Turquía ha seguido de cerca los avances en el proceso de paz entre Rusia y Ucrania y ha buscado sinceramente una resolución justa al conflicto desde el inicio de la guerra, indica un comunicado de la presidencia turca.

Ankara apoya los esfuerzos para establecer una paz duradera con la participación de todas las partes en este sentido, aseveró Erdogan a su homólogo, de acuerdo con la presidencia.

Putin, por su parte, compartió su evaluación de la cumbre entre Rusia y Estados Unidos en Anchorage, de acuerdo con un comunicado del Kremlin.

Los dos líderes también discutieron los acontecimientos más recientes en Ucrania y sus alrededores, y Putin expresó el aprecio de Rusia por los esfuerzos de Turquía para facilitar las conversaciones entre los representantes rusos y ucranianos en Estambul, informó el Kremlin.

La conversación también abarcó varios temas de la agenda bilateral, incluida la ampliación de los lazos comerciales y de inversión, dijo, y añadió que los dos líderes acordaron mantener los contactos personales.