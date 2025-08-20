Fuerzas Armadas de Honduras incautan extensa plantación de marihuana

Tegucigalpa, 20 ago (Prensa Latina) Las Fuerzas Armadas (FFAA) de Honduras confiscaron hoy una extensa plantación con aproximadamente 18 mil arbustos de marihuana en un sector montañoso del departamento de Yoro, en el norteño departamento de Colón.

Como parte de sus acciones permanentes contra el crimen organizado, equipos tácticos y fuerzas especiales del Ejército localizaron el cultivo ilícito en una zona de difícil acceso de la comunidad Las Minas, municipio de Tocoa (Colón), informó la institución castrense en la red social X.

El alucinógeno intervenido, con una altura variable de entre uno y dos metros, abarcaba tres manzanas de tierra (2,1 hectáreas), agregó el reporte.

En lo que va de 2025, las FFAA decomisaron 19 plantaciones de marihuana con más de 200 mil arbustos en una extensión de 46 manzanas de terreno (más de 32 hectáreas), detalló la fuente.

Los aseguramientos de estos sembrados ilegales se llevaron a cabo en los departamentos (regiones) de Colón, Atlántida y Yoro, todos en el norte, y Olancho, en el oriente del territorio nacional.

“Este resultado reafirma el firme compromiso de las FFAA de salvaguardar la seguridad nacional, proteger la soberanía del Estado y combatir de manera frontal las estructuras del narcotráfico que amenazan la paz y el bienestar del pueblo hondureño”, subrayó la institución militar.

Pese al reforzamiento del combate contra el narcotráfico, Honduras sigue siendo un corredor clave para el tráfico de estupefacientes desde Sudamérica hacia Estados Unidos, sostienen medios periodísticos.

Las rutas más utilizadas incluyen el Caribe hondureño y la zona de La Mosquitia, regiones de difícil acceso que facilitan el tránsito de cargamentos ilegales.