India realiza con éxito un lanzamiento de prueba del misil balístico Agni-5

Nueva Delhi, 20 ago (Sputnik).- El Ministerio de Defensa de la India realizó este miércoles un exitoso lanzamiento de prueba del misil balístico Agni-5, informó el organismo militar.

«El lanzamiento de prueba del misil balístico Agni-5 de alcance medio se efectuó con éxito el 20 de agosto desde el campo de pruebas integrado de Chandipur, frente a la costa del estado de Odisha (este)», detalló el ministerio.

Según agregó, durante la prueba se confirmaron todas las características técnicas y tácticas del proyectil.

Actualmente, la India tiene los siguientes misiles balísticos: Agni-1, de un alcance de 700 kilómetros; Agni-2, de 2.000 kilómetros; Agni-3 y Agni-4, de entre 2.500 y 3.500 kilómetros, y Agni-5, de más de 5.000 kilómetros.

Además, se está desarrollando un cohete Agni-6, que podrá lanzarse desde un submarino, con un alcance de hasta 10.000 kilómetros. (Sputnik)