Israel lanza nueva ofensiva contra Ciudad de Gaza

Jerusalén, 20 ago (Xinhua) — Israel comenzó hoy una nueva ofensiva contra la Ciudad de Gaza para derrotar a Hamas, una medida que ha generado críticas internacionales por su impacto sobre los civiles en el devastado enclave.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han iniciado la próxima etapa de la operación, conforme a «la directiva de la cúpula política», indicó el vocero militar Effie Defrin, quien dijo que la incursión terrestre ya está en marcha en el barrio de Zaytun, en la Ciudad de Gaza, y en la localidad cercana de Jabalia, y se espera que más fuerzas se unan a los enfrentamientos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que la ofensiva busca «derrotar a Hamas y conquistar la Ciudad de Gaza». El ejército dijo que ahora ejerce el «control operativo» sobre alrededor del 75 por ciento de la Franja de Gaza, luego de las constantes ofensivas que han dejado en ruinas gran parte de su mayor centro urbano.

Se espera que el gabinete israelí se reúna esta semana para dar la aprobación final al plan. El ejército indicó que 60.000 reservistas han sido convocados, con otros 20.000 que se les unirán en los próximos días.

«Profundizaremos el daño para Hamas en la Ciudad de Gaza, un bastión del terror gubernamental y militar», dijo Defrin, quien prometió destruir infraestructura «sobre tierra y debajo de ella» y acabar con la confianza civil en el grupo. También dijo que los 22 meses de enfrentamientos ya han reducido a Hamas que ha dejado de ser «un grupo militar» para convertirse en «una organización de guerrilla golpeada y maltratada».

Los ataques israelíes de las últimas 24 horas cobraron la vida de al menos 58 personas y dejaron 185 heridos, indicaron los funcionarios de salud de Gaza. Al menos 62.122 personas han muerto desde que comenzó la guerra, incluyendo a 266 que han muerto de hambre, de los cuales 112 han sido niños, añadieron las autoridades.