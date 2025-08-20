Jefe de ONU condena aprobación de Israel de nuevos asentamientos en Cisjordania

Naciones Unidas, 20 ago (Xinhua) — El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el miércoles la decisión del Comité Superior de Planificación de Israel de aprobar más de 3.400 unidades habitacionales en el área E1 de la Cisjordania ocupada, informó Stephane Dujarric, portavoz del jefe de la ONU, en un comunicado.

«Los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este, constituyen una violación del derecho internacional y contravienen directamente las resoluciones de la ONU», señala el comunicado.

«La continuación de este proyecto representa una amenaza existencial para la solución de dos Estados. Separaría la Cisjordania norte de la sur y tendría graves consecuencias para la contigüidad territorial del Territorio Palestino Ocupado», añade.

El secretario general reiteró su llamado al Gobierno israelí para que detenga de inmediato toda actividad de asentamientos y cumpla plenamente con sus obligaciones bajo el derecho internacional, actuando de acuerdo con las resoluciones pertinentes de la ONU y en línea con la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024.

El Consejo Superior de Planificación de Israel autorizó el miércoles la construcción de 3.753 unidades habitacionales, de las cuales 3.401 recibieron aprobación final en el barrio E1 de Ma’ale Adumim.

El proyecto tiene como objetivo conectar los asentamientos, formando un corredor que separaría Cisjordania de Jerusalén Este.