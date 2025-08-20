Monto de pensión del Régimen No Contributivo permanece congelado desde 2019, alerta la Defensoría

San José, 20 Ago (Elpaís.cr).– La Defensoría de los Habitantes se encuentra en la etapa final de una investigación técnica sobre el impacto del Régimen No Contributivo de Pensiones (RNCP) en la reducción de la desigualdad en Costa Rica, en un contexto en que este beneficio social permanece congelado desde hace seis años.

El estudio señala que, aunque el RNCP es una red de protección esencial para las personas en mayor condición de vulnerabilidad, su alcance real se ha visto debilitado por dos factores: el congelamiento del monto de las pensiones desde el 2019 y la insuficiencia presupuestaria que limita la cobertura a toda la población potencialmente beneficiaria.

De acuerdo con los datos más recientes, el RNCP contribuye a disminuir la desigualdad medida por el índice de Gini. No obstante, la falta de ajuste del monto frente a la inflación acumulada y el sostenido incremento en el costo de vida —en especial en rubros básicos como alimentos y servicios públicos— ha generado un deterioro creciente en la capacidad adquisitiva de las personas beneficiarias.

Miles de solicitudes en espera

El análisis también evidencia que un número significativo de personas que cumplen con los requisitos para acceder a estas pensiones no logran obtenerlas debido a restricciones fiscales. A marzo del presente año, se contabilizaban 35.277 solicitudes pendientes, lo que refleja la brecha existente entre quienes ya reciben el beneficio y quienes, pese a tener derecho, continúan a la espera.

Esta situación pone de manifiesto que el crecimiento económico experimentado en los últimos años no se ha traducido en una distribución más equitativa de la riqueza, lo que aumenta la presión sobre los sistemas de protección social.

Urgencia de reformas estructurales

La Defensoría informó que en los próximos días concluirá el informe completo, en el cual se profundizará en el análisis del impacto del RNCP sobre los hogares más vulnerables y en la necesidad de reformas estructurales para garantizar el derecho humano a la seguridad social y a una vida digna.

La institución subrayó que la discusión sobre el futuro del régimen no puede desligarse de la sostenibilidad fiscal del país, pero tampoco debe perder de vista la obligación del Estado de proteger a la población en condición de pobreza y exclusión.