Nicaragua mantiene comunicación con Rusia para distribuir vacuna contra el cáncer

La Habana, 21 ago (Sputnik).- La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció el miércoles que mantienen comunicación con autoridades de Rusia para distribuir en el país centroamericano las vacunas contra el cáncer que desarrolle la nación eslava.

«Estamos en comunicación también con las autoridades (…) para conocer el momento en que se pueda ya distribuir las vacunas que ellos han venido avanzando contra el cáncer, un avance único en el mundo que vamos a tener en nuestra Nicaragua, Dios mediante, tan pronto como la Federación de Rusia la distribuya en el mundo», dijo al Canal 4.

También recordó que actualmente se implementa un esquema de inmunización contra varias enfermedades gracias a las vacunas que han llegado de Rusia.

El lunes, el Ministerio de Salud (Minsa) comenzó una campaña nacional de vacunación contra la fiebre amarilla, con la que proyectan aplicar unas 200.000 dosis en todo el país.

A inicios de este mes, el Minsa informó que recibió de Rusia las 200.000 dosis de vacunas contra la fiebre amarilla, fabricadas por el Centro Federal de Investigación y Desarrollo de Preparados Inmunobiológicos M. P. Chumakov.

En abril de este año, esa cartera anunció un grupo de acciones con el fin de fortalecer la vigilancia epidemiológica en todo el territorio y en especial, en puntos de entrada al país, debido al incremento de casos con fiebre amarilla en la región.

Los ensayos clínicos de una vacuna contra el cáncer comenzaron en Rusia este año y las dosis «personalizadas» llegarán al primer grupo de pacientes oncológicos con melanoma en los meses venideros, según dijo el director del Centro Nacional de Investigación Gamaleya, Alexandr Guíntsburg.

El especialista indicó que la vacuna a base de neoantígenos atrae el interés internacional y han recibido solicitudes desde varios países. (Sputnik)