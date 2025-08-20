Plan de expansión de asentamientos en Cisjordania pone en riesgo vida de palestinos, dice ONU

Naciones Unidas, 20 ago (Xinhua) — El plan israelí de expansión de asentamientos en Cisjordania afecta negativamente a los palestinos e incrementa el riesgo de desplazamiento, indicó hoy la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de la ONU.

La OCAH dijo que el proyecto de más de 3.000 viviendas para colonos como parte del plan E1, básicamente separaría el norte y el centro de Cisjordania del sur, lo que tendría un efecto humanitario devastador.

De acuerdo con la OCAH, el territorio palestino ocupado en general resentiría el efecto y 18 comunidades beduinas palestinas enfrentarían el mayor riesgo de desplazamiento.

«Este plan también involucra la construcción de una vía de circunvalación que desviaría el tráfico palestino de la carretera principal Jerusalén-Jericó», indicó la oficina. «En este contexto, la OCAH destaca que tales carreteras socavan la contigüidad territorial, incrementan los tiempos de viaje y perjudican las fuentes de ingreso y el acceso a servicios de las personas».

La OCAH también señaló que un plan israelí de larga data para cercar la zona E1 con secciones adicionales del muro profundizaría aún más las restricciones al movimiento y el acceso, e iría en contra de la opinión consultiva emitida en 2004 por la Corte Internacional de Justicia en el sentido de que todas las secciones de tal barrera de seguridad ya construidas dentro del territorio palestino ocupado deben desmantelarse.

La oficina humanitaria indicó que en la Franja de Gaza, la situación humanitaria es cada vez más grave, con niños y adultos que mueren, son heridos o resultan desplazados todos los días. El hambre y la desnutrición también siguen profundizándose. La ONU y sus socios no escatiman esfuerzos para llevar los alimentos y otros suministros críticos a Gaza para evitar una catástrofe aún mayor.

«Es crítico que las autoridades israelíes faciliten las operaciones humanitarias, incluyendo apoyo de refugio, en cualquier lugar que haya gente, incluyendo la Ciudad de Gaza y el norte de la franja», añadió la oficina.

La OCAH señaló que sus socios calcularon que 1,4 millones de personas necesitan 3.500 camiones cargados con tiendas de campaña, lonas y productos básicos del hogar.

También agregó que sus socios reportaron que las restricciones impuestas a organizaciones internacionales no gubernamentales y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (Unrwa) siguen impidiendo la provisión de refugios.