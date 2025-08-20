Presidente panameño recibe credenciales de ocho nuevos embajadores

Ciudad de Panamá, 20 ago (Prensa Latina ) El presidente de la República, Raúl Mulino, recibió hoy las cartas que acreditan en Panamá a embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de ocho naciones.

De acuerdo con el comunicado del Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo) se trata de los representantes de Brasil, Israel, Suecia, Sudáfrica, Tailandia, Vietnam, Malasia y Eslovaquia.

Acompañado de su canciller, Javier Martínez-Acha, el mandatario dialogó sobre la futura cooperación bilateral con Mattanya Cohen, de Israel; y el embajador de Brasil, João Mendes Pereira.

También recibió los documentos que los identifica de manos de Pontus Mats Petter Rosenberg (Suecia), residente en Guatemala y concurrente en el istmo; y en igual condición a Rose Sisulu (Sudáfrica), establecida en México.

Otros jefes de la legación diplomática de sus respectivos países que participaron de la ceremonia fueron Vimolbajra Ruksakiati, de Tailandia, residente en Chile y concurrente en Panamá.

La ceremonia concluyó con la presentación de las cartas credenciales de los embajadores también concurrentes, Nguyen Van Hai (Vietnam) y Milán Cigán (Eslovaquia), ambos residentes en México; y Ahmad Irham Bin Ikmal Hisham (Malasia), con base en Perú.