Primer ministro chino pide apoyo científico-tecnológico y de políticas para impulsar industria biomédica

Beijing, 20 ago (Xinhua) — El primer ministro de China, Li Qiang, pidió hoy miércoles un empoderamiento científico y tecnológico de alta calidad y apoyo de políticas para impulsar la calidad y promover la mejora de la industria biomédica de China.

Li, también miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), dijo lo anterior durante una visita de investigación y estudio en Beijing, la capital del país.

Al visitar el Laboratorio Changping, Li instó a realizar esfuerzos para centrarse en áreas clave y de vanguardia a nivel mundial, logren más resultados originales importantes y formen más talentos de alto nivel en las ciencias de la vida, mejorando así las bases para el desarrollo de la industria biomédica de China.

Durante sus visitas a una empresa de biotecnología y a un centro internacional de innovación, Li subrayó la importancia de alentar a compañías nacionales a profundizar la cooperación internacional e impulsar su creatividad y competitividad, así como la importancia de optimizar el modelo de construcción y operaciones de plataforma del país.

En un seminario, Li pidió hacer esfuerzos para promover la innovación original y los avances de tecnología fundamental en ámbitos clave, e impulsar el desarrollo de la industria a través del empoderamiento integral en inteligencia artificial.

También instó a aplicar una orientación más efectiva para la aplicación de medicamentos innovadores y de alta calidad, y pidió hacer esfuerzos para promover la modernización y la industrialización de la medicina tradicional china.