Reino Unido e Irak firman acuerdo para impulsar cooperación en migración

Londres, 20 ago (Xinhua) — Reino Unido firmó un acuerdo con Irak para fortalecer la cooperación en el ámbito migratorio, se indicó en una declaración emitida hoy por el Gobierno británico.

«Este acuerdo busca disuadir aún más la llegada de embarcaciones pequeñas», indicó la declaración, la cual señaló que «establecerá procesos formales para devolver con rapidez a quienes no tengan derecho legal a estar en Reino Unido».

Luego de elogiar el acuerdo, el ministro de Seguridad británico, Dan Jarvis, dijo que «trabajando juntos en los retos de seguridad, desarrollo y migración construiremos relaciones más fuertes que beneficien a nuestros dos países a la vez que abordamos los desafíos compartidos como el crimen organizado y la migración irregular».

Durante el año concluido en marzo de 2025, el número de nacionales iraquíes que llegaron a Reino Unido en embarcaciones pequeñas bajó a 1.900 en comparación con los 2.600 del año anterior, se indicó en la declaración.