Moscú, 20 Ago (Sputnik).- Rusia ha llevado a cabo un ataque contra instalaciones portuarias ucranianas utilizadas para el suministro de combustible a las fuerzas del régimen de Kiev, anunció este miércoles el Ministerio de Defensa ruso.

Además, la aviación operativa y táctica, drones de combate, fuerzas de misiles y artillería de las Fuerzas Armadas de Rusia infligieron daños a «una planta de montaje de drones, puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios extranjeros en 148 zonas», detalló el organismo.

Mientras, la defensa aérea rusa derribó un proyectil del sistema de fuego múltiple HIMARS, de fabricación estadounidense, y 217 vehículos no tripulados de tipo avión.

Por otra parte, las unidades de las agrupaciones de tropas rusas Tsentr (Centro) y Vostok (Este) liberaron las localidades Sujetskoye y Pankovka, en la República Popular de Donetsk, y Novogueórguievka, en la provincia de Dnepropetrovsk. (Sputnik)