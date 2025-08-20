Rusia tiene un escudo nuclear fiable, afirma Putin

Moscú, 20 Ago (Sputnik).- Rusia ha creado un escudo nuclear fiable, declaró este miércoles el presidente ruso, Vladímir Putin.

El mandatario hizo la declaración al felicitar a los trabajadores del sector nuclear de Rusia por el 80.º aniversario de esta industria.

Putin precisó que, gracias a la profesionalidad de los científicos e ingenieros nucleares, «en los últimos años se han puesto en marcha cientos de nuevas empresas, institutos científicos y oficinas de diseño, se ha construido un complejo científico-industrial unificado y se ha formado un escudo nuclear fiable para la patria».

«Hoy en día, la industria nuclear representa con razón el poder tecnológico de Rusia», declaró.

De acuerdo con sus palabras, la creación del sector nuclear en 1945 se convirtió en un acontecimiento histórico, simbolizó la celebración del progreso científico y técnico y «contribuyó a garantizar la seguridad nacional y alcanzar la paridad estratégica». (Sputnik)