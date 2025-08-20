Sacerdote implicado en presunto abuso sexual en Ecuador señalado por otros hechos

Quito, 21 ago (Sputnik).- El sacerdote investigado por un caso de presunto abuso sexual contra menores en la comunidad de Olón, en el suroccidente de Ecuador, identificado como Diego Sosa, estaría involucrado en otros hechos similares, según denunció el miércoles la Coalición de Lucha contra la Violencia en Espacios de Fe ante la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).

«(Diego) Sosa estuvo en San Miguel del Común de Oyacoto (Quito), y él fue sacado rápidamente porque lo iban a linchar; pasó a Manglar Alto (Santa Elena), y también ocurrió una situación parecida, y luego a Olón», señaló Sara Oviedo representante de dicha Coalición, en una sesión parlamentaria.

El más reciente escándalo en el que se vio envuelto el religioso se registró el fin de semana pasado, luego que fuera sorprendido y filmado en su residencia acompañado de menores de edad, tras lo cual fue increpado por los vecinos.

Aunque Sosa rechazó las acusaciones, e incluso organizó una rueda de prensa improvisada para desmentir los señalamientos, posteriormente la Diócesis de la provincia de Santa Elena (suroccidente) anunció su separación temporal del oficio pastoral, mientras avanzan las investigaciones anunciadas por la Fiscalía General del Estado.

Sybell Martínez, integrante del colectivo defensor de derechos humanos, señaló que «las personas que decidieron tomar cartas en el asunto están siendo amenazadas».

Según apuntó Martínez, esta coalición presentará un nuevo informe donde documenta al menos 14 casos de violencia sexual clerical en el Ecuador. (Sputnik)