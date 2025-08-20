Sector aéreo de Brasil bate récord y transporta 11,6 millones de pasajeros en julio

Río de Janeiro (Brasil), 20 ago (Sputnik).- El sector aéreo de Brasil batió un récord histórico en julio al transportar más de 11 millones de pasajeros, tanto en vuelos domésticos como internacionales, según los datos divulgados este miércoles por la Agencia Nacional de la Aviación Civil.

Según este organismo estatal, en julio Brasil transportó a «11,6 millones de pasajeros», la cifra más alta desde que empezaron los registros, en el año 2000.

En julio el mercado transportó nueve millones de pasajeros dentro de Brasil, un 5,9 por ciento más que en el mismo mes del año pasado.

Los pasajeros del sector internacional, por su parte, aumentaron un 13,6 por ciento hasta llegar a los 2,6 millones.

Los datos se suman a las buenas cifras del turismo que se dieron a conocer esta semana: en 2024 Brasil superó por primera vez a Argentina como país más visitado de Sudamérica, al recibir a 6,8 millones de turistas extranjeros. (Sputnik)