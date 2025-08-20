Tirador en asesinato de dos altos funcionarios de capital de México sigue prófugo

Ciudad de México, 21 ago (Sputnik).- Tras la detención de 13 personas implicadas en los asesinatos de la secretaria particular y un asesor político de la jefa de Gobierno de la capital mexicana, continúa prófugo el sicario que disparó un arma corta hace tres meses, y también los autores intelectuales del atentado, informó la tarde del miércoles la fiscal general de la megalópolis, Bertha Alcalde Luján.

«La investigación continúa para dar con los demás autores materiales, incluyendo quien disparó el arma y los autores intelectuales, así como la investigación sobre el móvil de este hecho», dijo la fiscal en conferencia de prensa conjunta con autoridades de Seguridad Pública federal y capitalina.

Los detalles de las detenciones realizadas la madrugada del miércoles fueron ofrecidos horas después de que la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada, anunció el arresto de 13 personas implicadas en los asesinatos de su secretaria particular Ximena Guzmán y el asesor político, José Muñoz

«Contábamos con órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y asociación delictuosa», relacionados con el ataque a balazos, perpetrado el 20 de mayo pasado, por sicarios que usaron una motocicleta y varios automóviles, dijo Alcalde Luján.

En conjunto, las autoridades que participaron en la investigación realizaron 11 cateos, donde se lograron detener a 13 personas en el Estado de México (centro) que rodea a la capital, donde se cumplieron las órdenes de aprehensión.

Entre las personas detenidas «hay tres que participaron directamente en el homicidio, y otras relacionadas con la preparación logística del evento», dijo la fiscal.

«La mañana del ataque, una camioneta arribó a la zona de Iztacalco (este de la capital) y de ella descendieron dos hombres que descargaron la motocicleta que más tarde sería utilizada en el crimen la vía pública», detalla el parte judicial.

Cuando el asesor político estaba a punto de abordar el vehículo que conducía la secretaria particular de la jefa de Gobierno, sobre la céntrica avenida Tlalpan, cerca de una estación del metro, «un hombre con chaleco fluorescente que esperaba en el sitio abrió fuego directamente contra las víctimas».

El tirador contaba con apoyo de un cómplice que lo aguardaba metros atrás, para facilitar la huida en una motocicleta, que fue abandonada minutos después.

«Los agresores abordaron un vehículo marca Nissan que los esperaba y continuaron su huida hacia la alcaldía, Iztacalco, donde abandonaron dicho vehículo y abordaron la camioneta en la que huyeron con dirección al norte, hacia el Estado de México», detalla la investigación judicial.

Mediante labores de seguimiento, las autoridades lograron ubicar la participación de dos vehículos adicionales, marca Renault y Chevrolet.

En la operación logística del evento los sicarios utilizaron en total una motocicleta y al menos cinco vehículos, para la agresión inicial y la huida inmediata y para los seguimientos. (Sputnik)