Venezuela denuncia nueva retención de niños por parte de autoridades migratorias de EE. UU.

Caracas, 21 ago (Xinhua) — El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció este miércoles que otros dos niños venezolanos fueron separados de sus madres y permanecen retenidos en Estados Unidos, pese a que ellas fueron repatriadas hoy a través del Plan Vuelta a la Patria junto a otros 108 connacionales.

Cabello señaló que esta situación se suma a otros 66 casos de menores que, según denuncias de sus familias, han sido apartados de manera arbitraria por autoridades migratorias estadounidenses, constituyendo un grave delito internacional.

Apuntó que, para Caracas, se trata de un nuevo «secuestro» de niños venezolanos y enfatizó que dicha situación debe cesar de inmediato.

Las madres afectadas, tras aterrizar en Venezuela, informaron a las autoridades que sus hijos fueron apartados de ellas en un aeropuerto de Estados Unidos y que, a pesar de sus reclamos, fueron embarcadas en el vuelo de repatriación sin poder viajar con los pequeños.

Cabello reiteró la exigencia de que los menores sean devueltos a sus hogares en Venezuela.

En sus declaraciones, también acusó al Gobierno estadounidense de manipular datos sobre las deportaciones.

Explicó que, de más de 200 venezolanos que Washington había informado que serían enviados, solo retornaron 110 en el vuelo de hoy.