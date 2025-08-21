Acusan al Gobierno de criminalizar a la oposición en El Salvador

San Salvador, 21 ago (Prensa Latina) El gobierno de El Salvador criminaliza a la oposición, según expresó hoy un comunicado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

“Lo que estamos presenciando es la judicialización de la política: la criminalización de la oposición como base para consolidar la dictadura», indicó un mensaje.

El documento asegura que Lara enfrenta un proceso por presunta corrupción desde el momento que fue acusado, pero que su captura no es un hecho aislado.

Anticipamos que intentarán imponer una condena para sostener su narrativa de que quienes defendemos los derechos humanos y denunciamos la corrupción somos enemigos, sostuvo el instituto político de izquierda.

El FMLN demandó que el también exdiputado de la tolda roja sea juzgado con base a tratados internacionales, respeto a derechos humanos y recordó que por los cargos que ejerció es “una persona vulnerable” en prisión y piden que se garantice su integridad física, psicológica y moral.

El político fue arrestado el lunes último, cuando finalizaba el cuarto día del juicio de negociaciones con pandillas en el que es procesado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas, junto al exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, quien sigue el juicio desde el penal de Ilopango.

Según defensores la detención y revocatoria de las medidas alternas impuestas desde hace cinco años cuando empezó el proceso no se justifican ya que no existe peligro de fuga.

Lara dijo que el arresto lo tomó por sorpresa porque si hubiese peligro de fuga, había tenido cinco años para hacerlo y no lo hizo.