Black Myth convoca a Zhong Kui, el cazafantasmas de la mitología china

Hangzhou, 21 ago (Xinhua) — La empresa china Game Science volvió a sorprender a muchos el miércoles, exactamente un año después del lanzamiento del exitoso videojuego AAA chino «Black Myth: Wukong».

Esta vez la compañía presentó un avance de su próximo título, «Black Myth: Zhong Kui», inspirado en el legendario cazador de fantasmas del folclore taoísta.

Zhong Kui, que aparece en el tráiler con una mirada feroz y una espesa barba, se convertirá en el segundo héroe de rol inolvidable de la serie Black Myth. El título se une a una ola más amplia de videojuegos AAA chinos y películas como «Ne Zha 2», que reinventan las historias antiguas con un desarrollo orientado al mercado y tecnología de vanguardia. Juntos, muestran la destreza creativa de China y están transformando la percepción global de las industrias culturales y creativas del país.

El primer título de la serie, «Black Myth: Wukong», es un juego de acción que batió récords y vendió más de 10 millones de copias en todas las plataformas en tan solo tres días tras su lanzamiento en agosto del año pasado.

El juego ganó los premios al Mejor Juego de Acción y a la Voz del Jugador en The Game Awards 2024, fue nombrado por la revista Time como uno de los mejores videojuegos del año y obtuvo múltiples premios Golden Joystick.

Si bien reconoció que crear contenido descargable (DLC, siglas en inglés) de Wukong habría sido una decisión segura y clara, Feng Ji, fundador y director ejecutivo de Game Science, explicó en una publicación personal en Weibo que él y el cofundador Yang Qi se sintieron atraídos por una nueva dirección creativa: decidieron crear un nuevo juego de «Black Myth» con «nuevos héroes, nueva jugabilidad, nuevos gráficos, nueva tecnología y nuevas historias».

El tráiler oficial de «Black Myth: Zhong Kui», publicado en YouTube por IGN, un sitio web de videojuegos y entretenimiento, ha acumulado más de 500.000 visualizaciones y casi 2.000 comentarios en menos de diez horas.

«El folclore chino es increíblemente profundo. Tenemos la suerte de contar potencialmente con docenas de juegos del nivel de Wukong», expresó un comentario.

De acuerdo con Game Science, «Black Myth: Zhong Kui» seguirá siendo un juego de rol de acción para un solo jugador basado en los antiguos mitos y cuentos populares de China. Está previsto para PC y las principales consolas, aunque aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento.

«Este nuevo proyecto ha entrado oficialmente en desarrollo», anunció Game Science en un comunicado, asegurando a los fans que busca ofrecer «cambios refrescantes y novedades», a la vez que reflexiona sobre las deficiencias de su primer proyecto. El estudio también envió un mensaje claro a los fans del juego original de Wukong: «El viaje al Oeste no terminará aquí».

«Tengo muchas ganas de jugarlo. El primer juego de Black Myth fue increíble. Esta serie antológica será genial. ¡Tengo muchas ganas de explorar el folclore y la mitología chinos!», comentó otro internauta.

El tráiler también se presentó como el espectacular final de la ceremonia de apertura de la Gamescom 2025 en Colonia, Alemania. Tras el anuncio, las acciones de conceptos relacionados en el mercado de acciones A de China cobraron impulso, lo que indica que la franquicia «Black Myth» ha trascendido el juego para convertirse en un catalizador para la confianza de los inversores y un motor clave en la industria cultural y mediática en general.

El miércoles también se lanzaron las versiones para Xbox Series X y S de «Black Myth: Wukong». Según analistas de la industria, con los lanzamientos sucesivos de «Black Myth: Wukong» y «Wuchang: Fallen Feathers», otro título chino AAA muy esperado inspirado en la civilización Shu, los juegos para un solo jugador de China se están abriendo camino en los mercados globales gracias a su alta producción y la diversidad de géneros. Para los jugadores internacionales, estos títulos ofrecen una puerta de entrada a la estética única y la rica mitología antigua de China.

Datos de la Asociación de Audio, Vídeo y Publicaciones Digitales de China muestran que los juegos de desarrollo propio del país asiático generaron ingresos en el extranjero por 18.560 millones de dólares en 2024, lo que representa un incremento interanual del 13,39 por ciento.

«Me alegra que China esté intensificando sus juegos AAA. Espero que esto genere una mayor afluencia de juegos de temática china. La fantasía china está infravalorada y podría dar lugar a juegos espectaculares», expresó un comentario en YouTube.