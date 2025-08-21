Bomberos rescatan seis cuerpos sin vida en granja lechera ubicada en el centro de EEUU

Washington, 21 ago (Sputnik).- Rescatistas del Estado de Colorado, en el centro de EEUU, encontraron seis cuerpos sin vida en una granja lechera, informaron este jueves bomberos del condado de Weld, que no dieron a conocer las causas de las muertes.

El miércoles a la noche, los rescatistas lograron ingresar a un espacio confinado dentro del predio para recuperar los cuerpos, informó el Distrito de Protección contra Incendios del Sureste de Weld.

Los bomberos respondieron a un llamado de emergencia en la granja.

La portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Weld, Melissa Chesmore, dijo que las autoridades no encontraron hasta ahora nada de naturaleza criminal en las muertes.

La funcionaria no dio más información sobre la naturaleza de la emergencia ni sobre las características del lugar donde se encontraron los cuerpos, remitiendo a la prensa a hacer consultas a las autoridades locales encargadas de fiscalizar la seguridad ocupacional.

La cadena CBS News Colorado informó, en base a consultas con la Oficina Forense del Condado de Weld, que las causas «preliminares» de la muerte están relacionadas a la exposición a algún tipo de gas.

Las víctimas, cuyos nombres no fueron divulgados, fueron identificadas como hombres.

Según el citado medio, la mayoría son adultos aunque una de las víctimas podría ser un joven de 17 años.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EEUU está investigando el incidente.

La granja está ubicada a 66 kilómetros al noreste de Denver, capital de Colorado. (Sputnik)