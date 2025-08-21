Brasil refuerza cooperación con empresa china CATL para impulsar movilidad eléctrica y energías renovables

Río de Janeiro, 21 ago (Xinhua) — El ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, recibió hoy jueves en Brasilia a representantes de la empresa china Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), líder mundial en la fabricación de baterías, con el objetivo de ampliar la cooperación bilateral en el desarrollo de movilidad eléctrica y almacenamiento de energía.

Mediante una nota de prensa, el Ministerio de Minas y Energía explicó que en el encuentro, Silveira destacó la relevancia de la asociación con la compañía china para fortalecer la industria brasileña de baterías y consolidar al país como referencia internacional en energías renovables.

«La asociación con CATL simboliza la confianza del sector privado internacional en el potencial energético de Brasil. Queremos transformar nuestra capacidad en energía limpia en empleos, ingresos e innovación para el pueblo brasileño», afirmó Silveira.

CATL es actualmente la mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos, con una participación de 39 por ciento en ese mercado, y de 37 por ciento en sistemas de almacenamiento de energía.

Para el Gobierno brasileño, la compañía es considerada un socio clave en la transición energética global y un actor fundamental para impulsar proyectos de innovación en el país.

Silveira subrayó que el Gobierno brasileño mantiene un compromiso «inequívoco» con una transición energética justa, inclusiva y sostenible.

«Nuestro esfuerzo es garantizar que Brasil siga liderando el escenario mundial en energías renovables, atrayendo inversiones de vanguardia y generando empleos, siempre con la responsabilidad ambiental que caracteriza nuestra trayectoria», concluyó el ministro.