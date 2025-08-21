Chile y BID presentan avances de programa para aumentar seguridad alimentaria

Santiago, 21 ago (Xinhua) — El Gobierno de Chile presentó los avances de un programa impulsado para apoyar a los agricultores del país sudamericano con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de un crédito de 50 millones de dólares, informó hoy jueves el Ministerio de Agricultura.

La iniciativa denominada «Chile Alimenta el Futuro» busca fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar la calidad del trabajo en el campo, por medio de una serie de medidas estratégicas como el uso de instrumentos de fomento productivo, bajo un enfoque sustentable y con mecanismos de evaluación permanente.

Con este propósito, el Ministerio de Agricultura aseguró que se ha trabajado en el fortalecimiento de la gestión del riesgo agropecuario, para avanzar hacia un sistema más resiliente frente al cambio climático.

Además, se ha promovido el reforzamiento del rol del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), con el objetivo de ampliar sus capacidades fito y zoosanitarias, mejorando el control de fronteras, la red de laboratorios y creando un Departamento de Inteligencia Zoosanitaria y de Recursos Naturales para enfrentar amenazas al estatus sanitario del país austral.

El programa se implementará en cinco años, con plazo hasta 2029, con la participación de un comité público-privado que colabore en la implementación.

El ministro en funciones del Ministerio de Agricultura, Alan Espinoza, destacó la participación ciudadana en el diseño de las iniciativas.

«Estamos, junto al BID, dando un paso muy relevante al invitar a la sociedad civil, a las organizaciones y gremios agrícolas a ser parte de este esfuerzo. Queremos seguir fortaleciendo la musculatura de este programa para que tenga un impacto real en el desarrollo del sector», afirmó la autoridad.

En tanto, el jefe de operaciones del BID en Chile, Fernando Cuenin, subrayó la importancia de esta alianza como «un espacio de diálogo con actores clave del sector, que permitirá mejorar el alcance e impacto de la política».

«El objetivo central es avanzar hacia políticas que impulsen cada vez más el desarrollo del agro, y para eso es fundamental escuchar al sector», concluyó Cuenin.