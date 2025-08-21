China añade casi 20 millones de empresas durante período de XIV Plan Quinquenal

Beijing, 22 ago (Xinhua) — China ha registrado un incremento neto de casi 20 millones de empresas desde el inicio del período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), informó hoy viernes la Administración Estatal de Regulación del Mercado.

Después del lanzamiento del XIV Plan Quinquenal, el entorno empresarial de China ha seguido mejorando, lo que ha estimulado plenamente la vitalidad empresarial en toda la sociedad, indicó Luo Wen, director de la administración, en una rueda de prensa sobre los logros del país durante dicho período.

El país también reportó un aumento neto de aproximadamente 34 millones de hogares autónomos durante el mismo quinquenio.

