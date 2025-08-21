Ciudad de México ente las 10 favoritas de la Generación Z

Londres, 21 Ago (Sputnik).- La revista británica Time Out publicó este mes en su edición española los resultados de una encuesta para elegir las mejores ciudades del mundo para vivir, y en la que solo tomó en cuenta las respuestas de la llamada ‘Generación Z’.

Los ‘centennials’ nacidos a fines de la década del 90, evaluaron criterios como el accesible costo de vida, la posibilidad de disfrutar diversiones nocturna, la facilidad para conocer gente nueva, la diversidad y la inclusión, la oferta cultural, las zonas verdes y la eficiencia del transporte público.

Entre los primeros 10 lugares, solo fue elegida una capital latinoamericana: la Ciudad de México. Esa preferencia explica, en parte, el hecho de que México sea el país de la región que cada año recibe a más nómadas digitales, y el sexto a nivel mundial, por detrás de EE.UU., España, Tailandia, Reino Unido y Alemania, según datos de BBVA Research.

Por eso, las capitales de algunos de esos países también forman parte de la lista de 10 mejores ciudades para vivir, según la Generación Z. El primer lugar lo ocupa Bangkok, ya que el 84 % de los jóvenes encuestados afirmó sentir felicidad de radicar en la ciudad tailandesa.

Le siguen Melbourne, en donde se valoró la escena artística y cultural; Ciudad del Cabo, la mejor puntuada en belleza; Nueva York, descrita como «emocionante»; y Copenhague, que es considerada una ciudad en la que es fácil encontrar el amor. La lista se completa con Barcelona, Edimburgo, Ciudad de México, Londres y Shanghái.