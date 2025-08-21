Costa Rica aprueba el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el trabajo

San José, 21 Ago (Elpaís.cr).– La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles, en segundo debate, el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo laboral, una norma internacional que se ha convertido en referente global en materia de derechos humanos y laborales.

Con 31 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones, el plenario legislativo dio luz verde a un instrumento que fue incorporado a la corriente legislativa en junio de 2021 y que Costa Rica adopta siete años después de su aprobación por la OIT en Ginebra, durante el centenario de la organización en 2019. El primer debate había contado en abril pasado con el respaldo de 37 diputados.

Compromiso internacional contra la violencia laboral

El Convenio 190 establece que los Estados deben prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia y acoso en el trabajo, sea físico, psicológico, sexual o económico, y sin importar el espacio en que se produzca: desde los centros de trabajo hasta los desplazamientos, actos sociales vinculados a la actividad laboral, el teletrabajo o incluso el hogar, en algunos casos.

El texto aprobado subraya que todo Estado miembro está llamado a garantizar los principios y derechos fundamentales en el trabajo: libertad sindical, negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso e infantil, y eliminación de la discriminación en el empleo, con miras a promover un trabajo decente y seguro.

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ya había definido, en la resolución 212-2017, que el acoso laboral constituye un comportamiento sistemático de hostigamiento entre compañeros o jerárquicos con el fin de dañar a la víctima y anular su capacidad laboral.

Voces en el Congreso y el sindicalismo

La diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio, calificó la aprobación como “un hecho histórico” para la clase trabajadora del país.

“Todos sabemos que el acoso laboral se ha convertido en una cotidianeidad que altera la salud física y mental, que vulnera derechos laborales y que golpea con especial crudeza a las mujeres. Este convenio honra el compromiso del país con los derechos humanos”, afirmó.

Desde el movimiento sindical, la reacción fue ampliamente positiva. Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), consideró la ratificación como un avance histórico:

“Su aprobación es una deuda que el país tenía con la clase trabajadora. Este convenio es un escudo de protección para hombres y mujeres, y un paso crucial en la defensa de los derechos humanos”.

Fanny Sequeira, secretaria general de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), destacó la trascendencia de este tratado al ser el primero que reconoce explícitamente el derecho a un mundo laboral libre de violencia y acoso.

“Ahora debemos reforzar esfuerzos, alianzas sociales y acciones de incidencia para garantizar que el Estado cumpla con esta obligación, en particular hacia las mujeres trabajadoras que son las principales víctimas de estas conductas”, señaló.

Un debate con antecedentes

El Convenio 190 fue aprobado en 2019 durante la Conferencia Internacional del Trabajo con 439 votos a favor, 7 en contra y 30 abstenciones. En aquel momento, el sector empresarial de Costa Rica votó en contra de la iniciativa.

A nivel internacional, 49 países ya han ratificado este tratado, incluyendo naciones de América Latina como Argentina, México, Uruguay, Perú, Panamá, El Salvador y Ecuador, así como otros de Europa, África y Asia, entre ellos España, Francia, Italia, Sudáfrica, Nigeria y Canadá.

Un reto para el país

La ratificación de este convenio no solo implica un reconocimiento jurídico, sino también la obligación de diseñar políticas públicas, mecanismos de prevención, rutas de denuncia y sanciones efectivas para las conductas de violencia y acoso laboral.

La expectativa de sindicatos, organizaciones sociales y especialistas en derecho laboral es que este avance normativo se traduzca en cambios concretos en la cultura organizacional, que reduzcan la impunidad frente al hostigamiento y fortalezcan la protección de los trabajadores más vulnerables.

Con esta decisión, Costa Rica se suma al grupo de países que han elevado el estándar internacional en materia de justicia laboral y derechos humanos, colocando en el centro la dignidad y seguridad de las personas en el trabajo.