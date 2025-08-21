Delegación Central visita a funcionarios y residentes de Lhasa

Lhasa, 21 ago (Xinhua) — Por encargo de Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), integrantes de una delegación central visitaron hoy a funcionarios y residentes locales en Lhasa, la capital de la región autónoma de Xizang en el suroeste de China.

Wang Huning, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh, presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, y jefe de la delegación, asistió al evento.

Durante la visita a importantes funcionarios de la ciudad de Lhasa y a representantes de diferentes grupos étnicos y sectores, Wang pidió esfuerzos para impulsar las cuatro tareas principales, asegurar la estabilidad, facilitar el desarrollo, proteger el medio ambiente y fortalecer las fronteras para hacer nuevas aportaciones que promuevan una paz duradera, la estabilidad y el desarrollo de alta calidad en Xizang.

Durante la visita a figuras patrióticas de círculos religiosos de Xizang en el Templo Jokhang, Wang expresó la esperanza de que salvaguarden de manera resuelta la unidad nacional y la solidaridad étnica y de que participen activamente en la construcción de un nuevo Xizang moderno y socialista.

La delegación también inspeccionó el desarrollo de la educación superior en la Universidad de Xizang y visitó un parque para ver los resultados de los esfuerzos de reforestación y ecologización.

Wang enfatizó la necesidad de concentrarse en asegurar el bienestar de la población y en mejorarlo, y en promover el crecimiento del empleo y del ingreso para el público para impulsar constantemente la prosperidad común.

La delegación se encuentra aquí para conmemorar el 60° aniversario de la fundación de la región.